Наследники Кремля: где сейчас живут и чем занимаются по жизни потомки советских генсеков

Их деды и прадеды управляли огромной страной, принимали решения, от которых зависели судьбы миллионов. Но потомки советских генсеков давно оказались в другой реальности. Одни уехали в США и Германию, другие живут почти затворниками, третьи уже много лет пытаются избавиться от тени громкой фамилии. Life.ru рассказывает, как сложились судьбы наследников Сталина, Хрущёва, Брежнева, Андропова, Черненко и Горбачёва.

Потомки Сталина: фамилия, от которой не скрыться

Иосиф Сталин, Яков Джугашвили с дочерью Галиной, внучка Сталина Крис Эванс. Фото © Wikipedia / Иван Шагин © РИА Новости © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / EvansShades

Когда говорят о потомках советских лидеров, первыми обычно вспоминают именно семью Иосифа Сталина. Его фамилия до сих пор вызывает споры, страх, восхищение и ненависть. Для потомков это не просто строка в биографии, а тяжёлое наследство, от которого невозможно полностью отказаться. Семья Сталина разбросана по разным странам, например, потомки его старшего сына Якова Джугашвили в основном связаны с грузинской линией рода. Среди них были военные, художники, режиссёры. Некоторые пытались защищать память Сталина, другие предпочитали жить без постоянных разговоров о политике и прошлом.

Совсем иначе сложилась жизнь потомков Светланы Аллилуевой, дочери Сталина, которая в 1967 году бежала из СССР на Запад. Её дочь Екатерина Жданова выбрала путь, который сложно представить для внучки советского вождя. Она стала вулканологом и много лет живёт на Камчатке, в посёлке Ключи. Вместо московских кабинетов — вулканы, суровый климат и почти полное отсутствие публичности.

Ещё одна внучка Сталина, Ольга Питерс, в США стала Крис Эванс. Да, всё верно, её зовут точно так, как американского актёра, сыгравшего в недавнем фильме «Материалистка» и серии кинокартин «Мстители». Так вот, живёт внучка Сталина в Портленде, штат Орегон, и выглядит максимально далёкой от образа «кремлёвской наследницы»: яркая внешность, татуировки, винтажный стиль и жизнь обычного американца. Кажется, именно она дальше всех ушла от советского прошлого своей семьи.

Хрущёвы: советская фамилия в американской академической среде

Никита Хрущёв, Сергей Хрущёв и Нина Хрущёва. Фото © Wikipedia © ТАСС / Олег Булдаков © Wikipedia

Хрущёв вошёл в историю как человек, который развенчал культ личности Сталина, обещал построить коммунизм и стучал ботинком в ООН. Его потомки оказались связаны уже не с партийной системой, а с университетами, исследованиями и публичной аналитикой. Самой известной фигурой долгое время был Сергей Хрущёв — сын Никиты Сергеевича. В СССР он занимался ракетно-космическими разработками, а после распада страны уехал в США. Там он преподавал, писал книги и комментировал историю холодной войны. Сергей Хрущёв получил американское гражданство и жил в Род-Айленде. В 2020 году он умер в возрасте 84 лет.

Сегодня наиболее публичная представительница этой семьи — Нина Хрущёва, правнучка советского лидера. Она живёт и работает в Нью-Йорке, преподаёт международные отношения и регулярно выступает как политолог. В её случае фамилия стала не только семейным наследством, но и частью профессиональной деятельности: она часто говорит о советской истории, сталинизме, российской политике и отношениях России с Западом.

Брежневы: от кремлёвской роскоши до обычной московской жизни

Леонид Брежнев, Галина Брежнева, Галина Филиппова. Фото © Wikipedia / Владимир Мусаэльян © ТАСС / Владимир Мусаэльян © smotrim

Леонид Брежнев ассоциируется с эпохой стабильности, застоя, орденов и позднесоветской роскоши. Но судьба его потомков показывает, что даже самая громкая фамилия после распада СССР не гарантировала безбедной жизни. Дочь генсека Галина Брежнева была одной из самых известных женщин советской элиты. Но после смерти отца её жизнь изменилась не в лучшую сторону. Последние годы Галина Брежнева провела тяжело и умерла в 1998 году.

Сын Брежнева Юрий сделал карьеру во внешней торговле СССР, но после перестройки ушёл из большой публичной политики. Его сын, внук вождя, Андрей Брежнев пытался заниматься политикой уже в постсоветской России. В 2018 году он умер в Крыму от инфаркта. А недавно стало известно, то правнук Леонида Брежнева попал в плен в Херсонской области.

Андроповы: самая закрытая семья советской верхушки

Юрий Андропов: что с его потомками сегодня? Фото © ТАСС / Эдуард Песов

Юрий Андропов был человеком спецслужб, и его семья во многом осталась такой же закрытой, как система, которую он возглавлял. О потомках Андропова известно заметно меньше, чем о наследниках Сталина, Хрущёва или Брежнева. Его сын Владимир умер ещё в 1975 году. Другой сын, Игорь Андропов, сделал дипломатическую карьеру: работал в МИД, был послом СССР в Греции, позднее занимал должность посла по особым поручениям. Он умер в 2006 году.

Дочь Ирина получила филологическое образование и работала в издательской среде. Но, в отличие от многих детей советской элиты, она не стала постоянной героиней публичной хроники. Семья Андропова словно продолжила традицию закрытости. Здесь почти нет громких интервью, скандальных воспоминаний и демонстративного использования фамилии. Потомки бывшего главы КГБ предпочли тень и, возможно, именно так чувствуют себя спокойнее.

Черненко: потомки генсека, которые растворились в тишине

Константин Устинович Черненко, супруга К. У. Черненко Анна Дмитриевна и их внук Дмитрий Панов. Фото © ТАСС / Владимир Мусаэльян

Константин Черненко возглавлял СССР недолго, но запомнился он как один из самых «тихих» советских лидеров. У Черненко было несколько детей от двух браков: Альберт, Лидия, Владимир, Вера и Елена. Среди них были люди науки, образования, культуры и административной сферы. Но никто из потомков не превратился в самостоятельную федеральную фигуру.

После смерти Константина Устиновича его родные в основном жили обычно, без громких политических амбиций и постоянного внимания прессы. На фоне историй Сталиных, Хрущёвых и Горбачёвых эта линия кажется почти незаметной. Но в этом и есть её особенность: потомки одного из последних лидеров СССР выбрали не борьбу за публичность, а тишину.

Горбачёв: внучки последнего лидера СССР в Европе

Семья последнего лидера СССР: Дочь Михаила Горбачёва Ирина Вирганская, внучки Михаила Горбачёва Ксения и Анастасия Вирганские. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко © ТАСС / Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Михаил Горбачёв был последним лидером Советского Союза и человеком, с именем которого связаны перестройка, гласность и распад СССР. У Горбачёва была единственная дочь — Ирина Вирганская. По образованию она медик, но затем была связана с деятельностью Горбачёв-Фонда и проектами, посвящёнными памяти родителей.

У Ирины две дочери — Ксения и Анастасия. В 1990-е и 2000-е они появлялись в светской хронике, но позже постепенно ушли из публичного поля. По некоторым данным, обе внучки Горбачёва много лет живут в Германии. Ксению СМИ связывают с винным бизнесом, Анастасию — с предпринимательской средой и семейной жизнью.

Вот так сложились судьбы потомков знаменитых лидеров Советского Союза. Что думаете об этом? Напишите в комментариях! Кстати, вы никогда не задумывались, какие книги предпочитали ваши любимые герои в советских и российских фильмах? А разброс интересов там достаточно большой. Life.ru собрал 5 литературных произведений, которые читали прямо в кадре культового кино.