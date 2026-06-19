Российскую блогершу Астер под капельницей увезли в больницу из отеля в Японии

Российскую блогершу Диану Астер экстренно госпитализировали в Японии. По данным SHOT, ей стало плохо прямо в гостиничном номере в Токио. 26-летняя инфлюенсерша приехала в Японию 17 июня. Накануне ей внезапно стало плохо в отеле, после чего была вызвана скорая помощь.

Астер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ di.barbie

Астер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ di.barbie

Сейчас девушка находится под наблюдением врачей, ей ставят капельницы. Блогерша показала в соцсети кадры из палаты, а также момент госпитализации. Из отеля Диану вывезли на медицинской каталке. За её состоянием следит аудитория из более 3 млн подписчиков в соцсетях. Ранее девушка сотрудничала с лейблом Black Star, а также участвовала в телевизионном шоу «Выживалити».

Российская блогерша Любовь Попова рассказала, что у неё украли $3000 из сейфа в номере пятизвёздочного отеля Nala Maldives by Jawakara в атолле Лавийани на Мальдивах. По словам туристки, деньги пропали за день до выезда, когда времени на обращение в полицию почти не оставалось.