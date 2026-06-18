«Матерь Бложья» показала браслет на ноге и рассказала, как муж собирал ей вещи в тюрьму

Блогерша Александра Митрошина вышла к прессе и впервые высказалась после оглашения приговора по делу об отмывании денег. Суд назначил ей три года условно и штраф в размере 900 тысяч рублей.

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«Я была готова к любому исходу, мы пришли с вещами, муж собирал сумку», — рассказала Митрошина журналистам после заседания.

Сейчас блогер вместе с мужем едет домой. На вопрос о возможной поездке в Дубай после долгого домашнего ареста она ответила, что пока рано об этом думать. Митрошина также показала журналистам электронный браслет на ноге, который после приговора ещё не сняли.

«С этим ещё предстоит разобраться», — прокомментировал её супруг.

Помимо условного срока и штрафа, у блогера конфискуют 115 млн рублей в доход государства. В последнем слове Митрошина заявила, что не имела умысла на отмывание денег и работала как честный предприниматель.

Александра Митрошина — блогер и предприниматель, получившая известность благодаря материалам о продвижении в социальных сетях, личном бренде и заработке на блоге. Она также продавала образовательные курсы и развивала собственные интернет-проекты.

Широкой аудитории Митрошина известна под прозвищем «Матерь Бложья». В последние годы её имя регулярно появлялось в новостях в связи с налоговым разбирательством и последующим уголовным делом.