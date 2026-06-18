Блогершу Митрошину приговорили к трём годам условно и конфискации 115 млн рублей

Блогера Александру Митрошину приговорили к трём годам условно и штрафу в 900 тысяч рублей по делу об отмывании денег. Также у неё конфискуют 115 млн рублей в доход государства.

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Прокуратура просила назначить «матери бложьей» три года колонии общего режима, штраф 900 тысяч рублей и изъять 115 млн рублей в пользу государства. В последнем слове Митрошина заявила, что умысла у неё не было, она работала как честный предприниматель, квартиру покупала для себя, а с налоговой рассчиталась после решения ФНС. На суд Митрошина приехала с большой спортивной сумкой с вещами.

«Признать Митрошину виновной и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом 900 тысяч рублей. Наказание считать условным с испытательным сроком 3 года», — огласил вердикт судья Алексей Криворучко.

Митрошину задержали в Сочи 7 марта 2025 года после прилёта из ОАЭ. Через три дня суд отправил её под домашний арест, который она проходила в квартире родителей мужа Тимура Кошкарова. В октябре блогер подала заявление о банкротстве, сейчас её долг перед ФНС достиг 250 млн рублей.