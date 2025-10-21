Вместо защиты — развод на деньги: Бывшие адвокаты блогерши Митрошиной кинули её на 56 млн рублей

Известная блогерша Александра Митрошина стала жертвой мошенничества, потеряв в общей сложности 56 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Baza, её бывшие адвокаты Алиса Волхова и Ольга Гольцева обманом выманивали у неё деньги, обещая решить проблемы с налоговой и избавить от несуществующих «чёрных списков» Интерпола и Администрации Президента РФ.

В 2022 году Митрошина столкнулась с налоговыми претензиями и обратилась за помощью к Волховой и Гольцевой. Юристы убедили её, что смогут уладить все вопросы. В итоге Митрошина погасила долги, а адвокаты приписали себе заслугу в прекращении преследования.

Далее Волхова предложила Митрошиной оформить гражданство Вануату, чтобы та могла свободно путешествовать. За это блогерша заплатила 11 миллионов рублей. Вскоре выяснилось, что с гражданством возникли проблемы из-за якобы нахождения Митрошиной в «чёрном списке» Интерпола. Деньги за гражданство остались у юристов.

Зимой 2024 года счета Митрошиной снова заблокировали. Адвокаты предложили «защитить» её средства, переведя более 40 миллионов рублей. Когда пришло время возвращать деньги, выяснилось, что они были потрачены на «решение проблем».

В мае 2024 года Волхова и Гольцева убедили Митрошину, что она попала в «чёрный список» Администрации Президента, и потребовали ещё 5 миллионов рублей. Поверив им, блогерша перевела деньги. Осознав, что её обманывают, Митрошина в итоге обратилась в полицию.

В настоящее время против Волховой и Гольцевой возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Они признали свою вину и находятся под домашним арестом. Митрошина признана потерпевшей.

Напомним, что некогда Митрошина хвасталась, что ей за три часа удалось заработать 190 миллионов рублей, а 7 марта 2025 года её задержали по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере через покупку недвижимости в Москве. На неё завели уголовное дело, а затем суд отправил её под домашний арест. Сейчас сумма её задолженности составляет 210 миллионов.