Российскую блогершу обокрали в элитном отеле на Мальдивах прямо перед отлётом

Российская блогерша Любовь Попова рассказала, что у неё украли $3000 из сейфа в номере пятизвёздочного отеля Nala Maldives by Jawakara в атолле Лавийани на Мальдивах. По словам туристки, деньги пропали за день до выезда, когда времени на обращение в полицию почти не оставалось.

Попова рассказала, что утром после пропажи обратилась к сотрудникам гостиницы со стоимостью проживания от 50к в сутки, но те якобы заявили, что ожидание полиции может сорвать перелёт: гидросамолёты после 16:00 уже не летают. После этого, утверждает россиянка, её начали торопить с выселением.

Путешественница уверяет, что похищенные $3000 предназначались для оплаты счёта и покупок перед отъездом. При этом персонал, по её словам, потребовал закрыть долг за проживание и пригрозил, что без оплаты пару не выпустят с острова.

Блогерша также обратила внимание на странное поведение сотрудников в последний вечер отдыха: они, как она утверждает, суетились вокруг гостей во время ужина и несколько раз уточняли время вылёта. За несколько дней до этого у её знакомых в другом пятизвёздочном отеле Hurawalhi Island Resort на острове Хуравали на Мальдивах, по их словам, пропала камера.

Подобные кражи могут происходить именно перед отъездом, чтобы туристы не успели обратиться в полицию и были вынуждены улететь. По их словам, в таких случаях персонал обещает «разберётся», но реальной помощи отдыхающие не получают.

Но кражи не единственная напасть райских островов. Ранее на Мальдивах 10-летний мальчик из России получил ожог после контакта с одной из самых опасных медуз в мире — «португальским корабликом».