Известный стример Иван Insider пропал в Москве перед вылетом в Сербию

В Москве уже неделю не могут найти известного стримера Ивана Insider. Его друзья бьют тревогу в социальных сетях, сообщая, что Иван пропал перед своим запланированным рейсом в Сербию. Последний раз его видели 18 мая, после чего он отправился на встречу и больше не появлялся.

По информации «Рен-ТВ», супруга пропавшего также ушла в тень, ранее предупредив о паузе в стримах. Один из знакомых Ивана в разговоре с журналистами уклончиво заявил, что детали пока не раскрываются, и предположил, что стример, возможно, сам не хочет, чтобы его искали.

При этом коллеги Ивана выдвинули предположение, что его могли похитить из-за его увлечения криптовалютами. Сейчас его близкие пытаются выяснить, не совершал ли он каких-либо переводов в криптовалюте перед тем, как пропасть, внимательно отслеживая все операции.

Иван Insider, кстати, активно стримит с 2017 года, и за его жизнью в сети следят более 93 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что криптоинвестор из Петербурга Максим Гарбузов, пропавший в Таиланде, погиб через два дня после исчезновения. Об этом стало известно после того, как полиция установила личность погибшего, выпавшего с 54-го этажа небоскрёба.