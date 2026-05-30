Кошмар на райском острове: «Португальский кораблик» атаковал 10-летнего россиянина на Мальдивах

На Мальдивах 10-летний мальчик из России получил ожог после контакта с одной из самых опасных медуз в мире — «португальским корабликом». Об этом стало известно SHOT.

Инцидент произошёл во время отдыха ребёнка вместе с матерью на Мальдивах. Женщина быстро среагировала, вывела сына из воды и попыталась оказать первую помощь. Сообщается, что для снижения воздействия токсинов использовались подручные средства, включая цитрус.

В результате нападения ребёнок получил сильный ожог на спине. На данный момент мальчику обрабатывают рану специальными медицинскими мазями, его состояние уточняется.

Ранее на тайском острове Пхукет было зафиксировано массовое появление аурелии ушастой, известной как лунная медуза. Этот вид считается одним из наименее опасных для человека, однако контакт с ним всё же требует осторожности.