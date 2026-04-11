Руками не брать: Учёный рассказала, какие медузы оставят ожог на память, а какие — убьют

На тайском острове Пхукет наблюдается нашествие аурелии ушастой (лунной медузы) — одного из самых безопасных видов, однако брать её руками не рекомендуется из-за риска ожога слизистых. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Тина Молодцова.

По словам эксперта, при контакте с этим видом максимум, что грозит, — покраснение кожи. Но если сок попадёт на губы или в глаза, возможен ожог слизистых. Гораздо опаснее, предупредила учёная в разговоре с «Москвой 24», португальские кораблики (они действительно токсичны) и кубомедузы («морские осы») — после встречи с ними бывают смертельные случаи.

Если контакт всё же произошёл, ткани медузы следует смыть водой (лучше морской). Поливать уксусом или содой не стоит — чем проще, тем лучше. При боли можно принять анальгетики, а при серьёзных симптомах (анафилактический шок, сильное сердцебиение) — срочно к врачу.

Молодцова напомнила, что Пхукет — тропический регион с коралловыми рифами, где обитают ядовитые рыбы (крылатка, скат-хвостокол), мурены, морские змеи, а также токсичные моллюски. Главное правило: если не знаете, что за существо, — не трогайте его руками. Морские обитатели не нападают на человека специально, это случайная встреча. Например, губка или миллепора не могут укусить, но при контакте с ними можно получить серьёзные повреждения кожи — и это будет полностью вина человека, который решил отломать кусок или прислониться к ним, заключила эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что у берегов Аргентины в ходе научной экспедиции засняли гигантскую фантомную медузу — одно из самых редких глубоководных существ на планете. Этот вид способен вырастать до габаритов, сопоставимых с городским автобусом.