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19 июня, 12:19

«Сильно порезалась»: Травматолог оценил перспективы Бузовой на восстановление

Врач Терновой: При глубоком порезе восстановление Бузовой займёт до 2 недель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила серьёзную травму ноги после падения в ванной и перенесла многочасовую операцию. О характере повреждения пока не сообщается, поэтому точную степень тяжести оценить сложно, заявил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой.

Прикованная к инвалидному креслу Бузова засудит за свою травму плиточников
Прикованная к инвалидному креслу Бузова засудит за свою травму плиточников

«Если бы был перелом, она бы просто не смогла прийти на кастинг. А так, скорее всего, сильно порезалась», — подчеркнул в беседе с 360.ru травматолог-ортопед.

Он отметил, что в таких случаях ногу фиксируют в выпрямленном положении, чтобы избежать натяжения кожи и риска повреждения наложенных швов. Обмороки после операции специалист связал как с эмоциональной реакцией на стресс, так и с возможной кровопотерей во время травмы и вмешательства. По его оценке, при подобном характере повреждений восстановление обычно занимает около 10-14 дней.

«‎Любовь к своим людям»: Ольга Бузова сбежала из больницы в инвалидной коляске ради детей
«‎Любовь к своим людям»: Ольга Бузова сбежала из больницы в инвалидной коляске ради детей

Напомним, ранее Ольга Бузова получила тяжёлую травму у себя дома. После падения в душе звезду доставили в больницу, где она перенесла операцию. После этого Бузова вышла на связь и поделилась подробностями. Певица оказалась в инвалидной коляске.

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Борис Эльфанд
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