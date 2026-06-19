«Сильно порезалась»: Травматолог оценил перспективы Бузовой на восстановление

Певица и телеведущая Ольга Бузова получила серьёзную травму ноги после падения в ванной и перенесла многочасовую операцию. О характере повреждения пока не сообщается, поэтому точную степень тяжести оценить сложно, заявил директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой.

«Если бы был перелом, она бы просто не смогла прийти на кастинг. А так, скорее всего, сильно порезалась», — подчеркнул в беседе с 360.ru травматолог-ортопед.

Он отметил, что в таких случаях ногу фиксируют в выпрямленном положении, чтобы избежать натяжения кожи и риска повреждения наложенных швов. Обмороки после операции специалист связал как с эмоциональной реакцией на стресс, так и с возможной кровопотерей во время травмы и вмешательства. По его оценке, при подобном характере повреждений восстановление обычно занимает около 10-14 дней.