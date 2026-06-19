40 швов: Бузова приехала на кастинг в инвалидном кресле и показала изувеченную ногу

Опубликовано эксклюзивное фото ноги Ольги Бузовой, на котором видно 40 швов после перенесённой операции. Несмотря на тяжёлую травму, полученную при падении в душе 12 июня, певица продолжает работать — накануне её привезли на кастинг танцоров в инвалидном кресле, сообщает StarHit.

Ольга Бузова впервые показала ногу с 40 швами после операции. Фото © Телеграм / StarHit

«Большой риск, что я здесь нахожусь. Меня отпускают второй день только под мою ответственность», — объяснила она.

При этом певица чувствует себя лучше. Сама телеведущая держалась позитивно и даже шутила, что после такого хочет замуж за хирурга. На площадке ей помогала команда.

«Я, к сожалению, не смогу быть с вами здесь долго. Но мне больше не больно», — сообщила Ольга.

Общаясь с журналистами, Бузова рассказала, что в момент падения у неё не было телефона, чтобы вызвать скорую, но дома оказалась домработница. В больнице выяснилось, что требуется операция — врачи наложили 40 швов. Накануне она также вышла на сцену Кремля на детский конкурс «Лидеры» — по её словам, это было сделано исключительно под личную ответственность, но сила духа и любовь к профессии не позволили пропустить событие. Теперь Ольга Бузова намерена взыскать компенсацию с рабочих, которые делали ремонт в её ванной и уложили плитку.