В Лондоне возложили цветы в честь Дня памяти и скорби

В День памяти и скорби сотрудники посольства России в Великобритании возложили цветы к памятнику советским воинам в Лондоне. Церемонию провёл советник-посланник Василий Цыганов.

Мемориал находится у Имперского военного музея. Это скульптура в виде человека с опущенной головой, который держит над собой колокол — он навсегда замолк в память о погибших воинах. Памятник установили в 1999 году.

«85 лет назад нацистская Германия и её союзники вероломно напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война — одна из самых трагических страниц нашей истории. Она унесла жизни 27 миллионов советских граждан и оставила миллионы раненых и искалеченных судеб», — напомнили в посольстве.