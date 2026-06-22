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22 июня, 14:05

В Лондоне возложили цветы в честь Дня памяти и скорби

Обложка © Х / RussianEmbassyR

Обложка © Х / RussianEmbassyR

В День памяти и скорби сотрудники посольства России в Великобритании возложили цветы к памятнику советским воинам в Лондоне. Церемонию провёл советник-посланник Василий Цыганов.

Мемориал находится у Имперского военного музея. Это скульптура в виде человека с опущенной головой, который держит над собой колокол — он навсегда замолк в память о погибших воинах. Памятник установили в 1999 году.

«85 лет назад нацистская Германия и её союзники вероломно напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война — одна из самых трагических страниц нашей истории. Она унесла жизни 27 миллионов советских граждан и оставила миллионы раненых и искалеченных судеб», — напомнили в посольстве.

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Ранее Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.

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Наталья Афонина
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