В Лондоне возложили цветы в честь Дня памяти и скорби
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В День памяти и скорби сотрудники посольства России в Великобритании возложили цветы к памятнику советским воинам в Лондоне. Церемонию провёл советник-посланник Василий Цыганов.
Мемориал находится у Имперского военного музея. Это скульптура в виде человека с опущенной головой, который держит над собой колокол — он навсегда замолк в память о погибших воинах. Памятник установили в 1999 году.
«85 лет назад нацистская Германия и её союзники вероломно напали на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война — одна из самых трагических страниц нашей истории. Она унесла жизни 27 миллионов советских граждан и оставила миллионы раненых и искалеченных судеб», — напомнили в посольстве.
Ранее Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Традиционная церемония прошла в Александровском саду у стен Кремля.
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