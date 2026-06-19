Охрана не узнала футболиста сборной Испании и не пустила в отель на ЧМ

Нападающего сборной Испании Борху Иглесиаса не пустили на тренировочную базу в американском городе Чаттануга (штат Теннесси). Об этом пишет El Español.

Футболист вышел на прогулку, забыв аккредитацию в отеле. Когда спортсмен попытался вернуться, охрана не узнала его. Иглесиасу пришлось звонить администратору, чтобы его впустили.

«Я игрок национальной сборной, мне нужно попасть внутрь. Я Борха Иглесиас», — сказал футболист, но охранники всё равно его не пустили.

В первом матче чемпионата мира Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0), а Иглесиас остался на скамейке запасных. Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд, он завершится 19 июля. Действующий чемпион — Аргентина. 21 июня испанцы сыграют с Саудовской Аравией.