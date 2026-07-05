«Звёздная болезнь» Мбаппе довела голкипера Парагвая до эмоционального срыва

После матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем произошёл эпизод с участием Килиана Мбаппе и голкипера Орландо Хиля, завершившийся эмоциональной реакцией со стороны вратаря. Инцидент произошёл после финального свистка встречи, завершившейся победой Франции со счётом 1:0.

Вратарь Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе после отказа от рукопожатия. Видео © Х / LIBERTA DEPRE

Голкипер парагвайской сборной попытался пожать руку капитану французской команды, однако тот проигнорировал жест и прошёл мимо. В ответ Орландо Хиль бросил мяч в спину сопернику, после чего Мбаппе не стал реагировать и продолжил движение к партнёрам по команде.

Позднее вратарь объяснил, что изначально хотел поздравить соперника с победой и отреагировал эмоционально из-за отказа от рукопожатия, но затем успокоился и подчеркнул, что французская сборная проводит сильный турнир.

Ранее Килиан Мбаппе обновил историческое достижение на чемпионатах мира, став первым футболистом, которому удалось забивать не менее трёх голов в матчах плей-офф на трёх разных турнирах. Рекорд был установлен в игре 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая, где сборная Франции победила со счётом 1:0.