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5 июля, 09:58

«Звёздная болезнь» Мбаппе довела голкипера Парагвая до эмоционального срыва

Обложка © ТАСС/IMAGO/Moritz Müller

Обложка © ТАСС/IMAGO/Moritz Müller

После матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем произошёл эпизод с участием Килиана Мбаппе и голкипера Орландо Хиля, завершившийся эмоциональной реакцией со стороны вратаря. Инцидент произошёл после финального свистка встречи, завершившейся победой Франции со счётом 1:0.

Вратарь Парагвая бросил мяч в спину Мбаппе после отказа от рукопожатия. Видео © Х / LIBERTA DEPRE

Голкипер парагвайской сборной попытался пожать руку капитану французской команды, однако тот проигнорировал жест и прошёл мимо. В ответ Орландо Хиль бросил мяч в спину сопернику, после чего Мбаппе не стал реагировать и продолжил движение к партнёрам по команде.

Позднее вратарь объяснил, что изначально хотел поздравить соперника с победой и отреагировал эмоционально из-за отказа от рукопожатия, но затем успокоился и подчеркнул, что французская сборная проводит сильный турнир.

Дешам установил рекорд по числу побед в матчах плей-офф чемпионатов мира
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Ранее Килиан Мбаппе обновил историческое достижение на чемпионатах мира, став первым футболистом, которому удалось забивать не менее трёх голов в матчах плей-офф на трёх разных турнирах. Рекорд был установлен в игре 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая, где сборная Франции победила со счётом 1:0.

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Милена Скрипальщикова
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