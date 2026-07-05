Мбаппе стал первым игроком с тремя голами в плей-офф трёх ЧМ

Игрок сборной Франции Килиан Мбаппе вошёл в историю чемпионатов мира, став первым футболистом, который забивал не менее трёх мячей в матчах плей-офф на трёх разных турнирах.

Рекорд был обновлён в игре 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая, где сборная Франции победила со счётом 1:0. Единственный гол встречи форвард реализовал с пенальти на 70-й минуте. Этот мяч стал для него седьмым на текущем турнире и третьим в играх на вылет. Ранее он оформил дубль в матче 1/16 финала против Швеции, который завершился со счётом 3:0.

Стабильность Мбаппе в решающих стадиях прослеживается на протяжении нескольких мировых первенств. В 2018 году он забил трижды в плей-офф: два мяча пришлись на встречу с Аргентиной в 1/8 финала и ещё один — на финал против Хорватии. На турнире 2022 года его показатель вырос до пяти голов: дубль в игре с Польшей и хет-трик в финальном матче с Аргентиной.

Напомним, сборная Франции по футболу преодолела отметку в 150 голов в истории чемпионатов мира и стала четвёртой командой, которой покорился этот рубеж. Именно гол Киллиана Мбапе в игре против Парагвая позволил расширить статистику результативности на мировых первенствах до исторической отметки. В общем рейтинге голевых достижений на чемпионатах мира Франция уступает только трём сборным.