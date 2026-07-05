Франция обыграла Парагвай со счётом 1:0 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Парагвай со счётом 1:0 в матче 1/8 финала, который прошёл в Филадельфии.

Единственный мяч был забит на 70-й минуте: Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный после нарушения в штрафной площади на Дезире Дуэ с вмешательством системы VAR. Удар был направлен в нижний угол, вратарь среагировал в противоположную сторону.

Парагвай в первом тайме действовал осторожно, выстраивая плотную оборону и ограничивая пространство между линиями. После пропущенного гола команда перешла к более активным действиям, но опасные моменты у ворот Франции возникали редко и не привели к изменению счёта.

Франция контролировала темп встречи за счёт владения мячом и позиционных атак, несколько раз приближалась к увеличению преимущества, однако реализация моментов оказалась недостаточной для второго гола. Финальный отрезок прошёл под контролем французской команды, которая и довела матч до победы.

Следующий матч сборной Франции пройдёт против Марокко. Игра запланирована на 9 июля и пройдёт в рамках 1/4 финала турнира. Марокко подходит к встрече после успеха над Канадой 3:0 в 1/8 финала.

Ранее французский тренер Эрве Ренар объявил об уходе с поста наставника сборной Туниса по футболу. Ренар возглавил команду 16 июня, уже после первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором тунисцы потерпели разгромное поражение от шведов (1:5). Под руководством Ренара сборная продолжила неудачную серию, уступив Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), и не сумела выйти из группы.