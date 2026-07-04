Ренар ушёл с поста главного тренера сборной Туниса после двух игр на ЧМ

Французский тренер Эрве Ренар объявил об уходе с поста наставника сборной Туниса по футболу. О своём решении он рассказал в соцсетях.

Ренар возглавил команду 16 июня, уже после первого тура группового этапа чемпионата мира, в котором тунисцы потерпели разгромное поражение от шведов (1:5). Под руководством Ренара сборная продолжила неудачную серию, уступив Японии (0:4) и Нидерландам (1:3), и не сумела выйти из группы.

«Я хочу выразить свою самую искреннюю благодарность Федерации футбола Туниса за то, что она позволила мне принять участие в чемпионате 2026 года. Моё приключение подходит к концу», — сообщил 57-летний наставник.

Ренар — опытный специалист, ранее возглавлявший сборные Марокко, Кот-д’Ивуара, Анголы и Замбии. С командами Кот-д’Ивуара и Замбии он побеждал на Кубке африканских наций. Интересно, что перед мундиалем он также покинул пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, которую готовил к турниру.

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