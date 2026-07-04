40-летний Лука Модрич может остаться в «Милане» ещё на сезон

Лука Модрич, обладатель «Золотого мяча» 2018 года и шестикратный победитель Лиги чемпионов, может продолжить выступления за «Милан» в сезоне-2026/27. Об пишет La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер клуба Рубен Аморим провёл переговоры с 40-летним полузащитником. Сам игрок, как утверждается, выразил готовность остаться в команде, но окончательное решение ещё не принято.

В ближайшее время Модрич должен обдумать продолжение карьеры, после чего ожидается официальное заявление клуба. При этом ранее появлялись сообщения о возможном завершении его выступлений после чемпионата мира-2026.

Футболист с лета 2025 года играет за «Милан», а до этого с 2012 года выступал за мадридский «Реал», с которым выиграл шесть Лиг чемпионов и множество других трофеев. В 2018 году он получил «Золотой мяч» и был признан лучшим игроком мира.

Также в карьере Модрича были «Тоттенхэм», загребское «Динамо» и ряд других клубов. В составе сборной Хорватии он завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022, а чемпионат мира-2026 стал для него пятым в карьере.

Ранее Life.ru сообщал, что Лука Модрич стал самым возрастным игроком, которому удалось отдать голевую передачу в матчах чемпионата мира по футболу. Хавбеку «Милана» покорилось это достижение в возрасте 40 лет и 292 дней.