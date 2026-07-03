Клопп готов спасти сборную Германии после трёх подряд провалов на ЧМ

Руководство Германского футбольного союза намерено обсудить с Юргеном Клоппом его назначение главным тренером национальной команды. Соответствующее заявление распространила пресс-служба DFB.

В организации отметили, что специалист дал понять о своей готовности занять вакантную должность. Ранее в четверг пост наставника покинул Юлиан Нагельсман. Под его руководством немцы дошли до 1/16 финала текущего мирового первенства, где уступили парагвайцам в серии пенальти.

Последним клубом в карьере 59-летнего Клоппа был «Ливерпуль». Он возглавлял мерсисайдцев с 2015 по 2024 год. За это время команда выиграла Лигу чемпионов (2019) и впервые за 30 лет стала чемпионом Англии (2020).

В активе коллектива также победы в Кубке и Суперкубке страны (2022), Кубке лиги (2022 и 2024), Суперкубке УЕФА и клубном чемпионат мира (оба турнира — в 2019-м). В 2019 и 2020 годах наставника признавали лучшим тренером по версии Международной федерации футбола.

После ухода из английского гранда Клопп стал руководителем футбольных операций в компании Red Bull. До переезда в Англию он работал с дортмундской «Боруссией» (2008–2015), с которой дважды выигрывал Бундеслигу и один раз — Кубок Германии. В 2013 году его команда уступила «Баварии» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:2.

Карьера специалиста начиналась в «Майнце» (2001–2008). С этим клубом он впервые в его истории добился выхода в элитный дивизион, заняв третье место во второй Бундеслиге в сезоне-2003/04.

Напомним, сборная Германии провалила три чемпионата мира подряд. В 2018 и 2022 годах немцы не вышли из группы, а в 2026-м впервые за 64 года проиграли в стартовом матче плей-офф.