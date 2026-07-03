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3 июля, 05:49

Нагельсман уходит из сборной Германии по футболу после проигрыша на ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marco Iacobucci Epp

Юлиан Нагельсман решил оставить пост главного тренера национальной команды Германии. Информацию об уходе специалиста обнародовал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Кадровые перестановки последовали за громким провалом «немецкой машины» на чемпионате мира. Подопечные 38-летнего наставника сенсационно уступили Парагваю на стадии 1/16 финала.

Напомним, что немецкий специалист возглавил коллектив в сентябре 2023 года. Его работа запомнилась болельщикам выходом в четвертьфинал на домашнем европейском первенстве, прошедшем минувшим летом.

О причинах столь резкого решения пока не сообщается. Также остается открытым вопрос, кто именно заменит ушедшего лидера на тренерском мостике.

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Ранее вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира 2026 года. Напомним, на этом мундиале подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли команде Парагвая в 1/16 финала. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне южноамериканцев.

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Оксана Попова
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