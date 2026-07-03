Нагельсман уходит из сборной Германии по футболу после проигрыша на ЧМ

Юлиан Нагельсман решил оставить пост главного тренера национальной команды Германии. Информацию об уходе специалиста обнародовал известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Кадровые перестановки последовали за громким провалом «немецкой машины» на чемпионате мира. Подопечные 38-летнего наставника сенсационно уступили Парагваю на стадии 1/16 финала.

Напомним, что немецкий специалист возглавил коллектив в сентябре 2023 года. Его работа запомнилась болельщикам выходом в четвертьфинал на домашнем европейском первенстве, прошедшем минувшим летом.

О причинах столь резкого решения пока не сообщается. Также остается открытым вопрос, кто именно заменит ушедшего лидера на тренерском мостике.

Ранее вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира 2026 года. Напомним, на этом мундиале подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли команде Парагвая в 1/16 финала. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне южноамериканцев.