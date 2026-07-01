Решивший похвалить провалившуюся на ЧМ сборную ФРГ Мерц столкнулся с волной хейта

Пост канцлера Германии Фридриха Мерца о выступлении национальной футбольной сборной на чемпионате мира появился из-за «коммуникационной ошибки». Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Себастьян Хилле.

Публикация главы кабинета вызвала широкий резонанс после того, как немцы проиграли команде Парагвая и покинули турнир. Мерц написал в соцсети, что гордится игрой сборной, однако эксперты и болельщики сочли выступление команды крайне неубедительным и спровоцировали волну хейта в адрес и без того нелюбимого канцлера.

«Твит, о котором вы говорите, является результатом коммуникационной ошибки. Конечно, канцлер разочарован в связи с вылетом национальной команды с чемпионата мира, как и миллионы футбольных болельщиков в Германии. В этом вообще нет сомнений. И он, честно говоря, ожидал немного большего», — заявил Хилле на брифинге в Берлине.

Позже Мерц опубликовал второй пост, призвав поддерживать команду независимо от результата. В Ведомстве канцлера, как сообщала Der Tagesspiegel, инцидент связали с «ошибкой согласования».

«Успехи мы празднуем вместе. И помогаем друг другу при поражении. Это делает нас сильными. Тот, кто носит на груди орла, заслуживает нашей поддержки, а не наших насмешек», — написал Мерц.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал негодование соотечественников, опубликовав в соцсетях сообщение, в котором он, комментируя вылет сборной с ЧМ-2026. Что было воспринято как неуместная радость по поводу провала команды.