«Гордимся вами»: Мерц ошарашил немцев странным постом после вылета сборной Германии с ЧМ

Канцлер Германии Фридрих Мерц опозорился перед собственной нацией, неудачно влепив свой комментарий после вылета сборной страны с чемпионата мира по футболу 2026 года. В соцсети политик внезапно «порадовался» поражению команды.

«Несмотря на болезненное поражение, какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», — говорится в тексте Мерца.

Напомним, сборная Германии по футболу впервые за 64 года проиграла на старте плей-офф чемпионата мира. Матч 1/16 финала против команды Парагвая завершилась в серии пенальти в пользу южноамериканцев. Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти игроки сборной Германии смазали три удара. 11-метровые не реализовали Кай Хаверц, Ник Вольтемаде и Джонатан Та.