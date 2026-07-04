Сборная Марокко первой вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Сборная Марокко продолжает выступление на чемпионате мира по футболу. В матче 1/8 финала команда уверенно переиграла Канаду со счётом 3:0 и обеспечила себе место в следующем раунде турнира. Встреча прошла в Хьюстоне. Героем встречи стал Аззедин Унаи, оформивший дубль.

До перерыва зрители не увидели забитых мячей, а все голы были забиты после смены сторон. На 50-й минуте Ахраф Хакими выполнил штрафной удар, после которого Аззедин Унаи принял мяч за пределами штрафной площади и ударом правой ногой отправил его в нижний угол ворот, открыв счёт.

Во второй половине встречи преимущество Марокко стало ещё более ощутимым. На 82-й минуте Брахим Диас вывел Унаи на ударную позицию, и полузащитник оформил дубль, увеличив разницу до двух мячей. Уже в компенсированное время Суфиан Рахими поставил точку в матче, доведя счёт до разгромного.

Эта победа позволила Марокко установить новое достижение среди африканских сборных. Команда стала первой представительницей континента, сумевшей более одного раза выйти в четвертьфинал чемпионатов мира. За выход в полуфинал сборная Марокко поспорит с победителем встречи между Францией и Парагваем. Четвертьфинальный матч состоится в четверг на стадионе «Бостон».

А ранее сборная Англии по футболу столкнулась с откровенно недружелюбным приемом у своего отеля в Мехико. Команда прибыла в город для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против хозяйки турнира — сборной Мексики. Изначально англичане планировали сохранить место своего размещения в секрете. Это решение было продиктовано недавним инцидентом с командой Эквадора, чей сон накануне игры пытались сорвать мексиканские болельщики.