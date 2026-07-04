Сборную Англии освистали у отеля в Мехико перед матчем с мексиканцами

Сборная Англии по футболу столкнулась с откровенно недружелюбным приемом у своего отеля в Мехико. Команда прибыла в город для подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата мира против хозяйки турнира — сборной Мексики.

Англия получает враждебный приём по прибытии в отель Мехико перед матчем Чемпионата мира. Видео © Х / Imtiaz Mahmood

Изначально англичане планировали сохранить место своего размещения в секрете. Это решение было продиктовано недавним инцидентом с командой Эквадора, чей сон накануне игры пытались сорвать мексиканские болельщики. Злоумышленники использовали громкоговорители, сирены и мотоциклы. Тот матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Однако сохранить локацию в тайне не удалось. Когда автобус с английской делегацией подъехал к гостинице, у входа уже собрались сотни местных фанатов. Многие из собравшихся освистывали игроков и скандировали название своей страны. Кроме того, в толпе заметили человека, демонстративно державшего в руках футболку сборной Англии. Безопасность возле отеля была значительно усилена.

Ранее сообщалось, что ФИФА скорректировала время начала матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными Англии и Мексики, сдвинув игру на несколько часов раньше запланированного срока. Встреча на стадионе «Ацтека» в Мехико стартует в воскресенье в 19:00 по британскому летнему времени. Ранее предполагалось, что игра начнётся в час ночи понедельника. Официальных пояснений от федерации по поводу переноса пока не поступало, однако синоптики предупреждают о грозах и сильных ливнях, ожидаемых в Мехико вечером в воскресенье. Штормовая погода способна серьёзно осложнить проведение матча.