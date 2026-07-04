Стоимость билетов на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Мексики на вторичном рынке взлетела почти в 60 раз выше номинала. Такие данные привела Би-би-си.

Речь идёт о проходных билетах, которые ещё в декабре были распределены среди английских болельщиков по лотерейной системе. Самые дорогие места на стадионе «Ацтека» в Мехико, где состоится игра, выставлены на продажу за 30 тысяч долларов, тогда как их первоначальная цена составляла 605 долларов.

Международная федерация футбола взимает с покупателя дополнительную комиссию в размере 15%. С учётом этого сбора итоговая стоимость билета достигает 34,5 тысячи долларов, что превышает номинал в 57 Со своей стороны ФИФА также удержит пятнадцать процентов с продавца, однако его чистая прибыль с каждого реализованного билета составит 25,5 тысячи долларов. Самый недорогой вариант прохода на стадион оценивается в 3,45 тысячи долларов, что в двенадцать раз выше изначальной цены.раз.

Со своей стороны ФИФА также удержит 15% с продавца, однако его чистая прибыль с каждого реализованного билета составит 25,5 тысячи долларов. Самый недорогой вариант прохода на стадион оценивается в 3,45 тысячи долларов, что в 12 раз выше изначальной цены.

Напомним, что встреча между сборными запланирована на ночь 6 июля и начнётся в 03:00 по московскому времени. Любопытно то, что команде из Британии разрешили принять виагру перед игрой. Это обусловлено тем, что данный препарат помогает организму быстрее адаптироваться к нагрузкам в условиях высокогорья, поскольку арена расположена на высоте, превышающей две тысячи метров над уровнем моря.