В ночь на воскресенье сборная Франции одержала победу над Парагваем (1:0) и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Этот успех принёс наставнику «трёхцветных» Дидье Дешаму очередное историческое достижение — он стал первым тренером в истории, выигравшим 10 матчей в плей-офф мировых первенств.

Дешам возглавляет сборную с 2012 года. В его активе победы на стадиях плей-офф ЧМ-2014 (1), 2018 (4), 2022 (3) и 2026 (2). Под его руководством французы выиграли мундиаль-2018 и дважды брали серебро — на Евро-2016 и ЧМ-2022. На нынешнем турнире специалист также стал самым побеждающим тренером в истории чемпионатов мира, одержав 18-ю победу в карьере и обойдя легендарного Хельмута Шена (17 побед). На счету француза уже 23 матча на турнирах, а у немца — 25, так что у Дешама есть шанс превзойти и этот рекорд, если команда продолжит выступления. Ранее он уже объявил, что покинет пост после окончания мундиаля.

В четвертьфинале 9 июля сборную Франции ждёт встреча с марокканцами, которые разгромили канадцев (3:0). Действующим чемпионом мира остаётся Аргентина. Турнир завершится 19 июля. Сейчас в активе Дешама — 18 побед и 10 выигранных матчей плей-офф, что является абсолютным рекордом в истории мировых первенств.

Ранее Life.ru писал, что сборная Франции по футболу преодолела отметку в 150 голов в истории чемпионатов мира и стала четвёртой командой, которой покорился этот рубеж. Юбилейный мяч был зафиксирован в 1/8 финала против Парагвая, где единственный гол забил Киллиан Мбаппе. Именно это позволило расширить статистику результативности на мировых первенствах до исторической отметки.