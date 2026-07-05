Мбаппе догнал Месси по результативности в плей-офф чемпионатов мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с легендарным аргентинцем Лионелем Месси по количеству очков, набранных по системе «гол + пас» в матчах плей-офф на чемпионатах мира по футболу. Свой вклад в историю француз внёс в игре 1/8 финала против Парагвая, где отличился забитым мячом.

Теперь на счету форварда 12 результативных баллов в 10 встречах плей-офф мундиалей: 11 голов и 1 голевой пас. У Месси аналогичный показатель достигнут в 13 играх — 6 точных ударов и 6 передач.

Килиану Мбаппе 27 лет. С 2024 года он защищает цвета мадридского «Реала», с которым выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25. В составе национальной команды он становился чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром турнира в 2022-м.

Чемпионат мира 2026 года, в котором участвуют 48 сборных, проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим обладателем трофея остаётся Аргентина, которой на стадии 1/8 финала предстоит встреча с Египтом.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) пересмотрела эпизод 1/16 финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Кабо-Верде, завершившегося со счётом 3:2, и изменила статистику результативных действий Лионеля Месси.