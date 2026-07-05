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Регион
5 июля, 01:03

Сборная Франции стала четвёртой командой со 150 голами на ЧМ

Обложка © X / Equipe de France

Обложка © X / Equipe de France

Сборная Франции по футболу преодолела отметку в 150 голов в истории чемпионатов мира и стала четвёртой командой, которой покорился этот рубеж.

Юбилейный мяч был зафиксирован в 1/8 финала против Парагвая, где единственный гол забил Киллиан Мбаппе. Именно это позволило расширить статистику результативности на мировых первенствах до исторической отметки.

В общем рейтинге голевых достижений на чемпионатах мира Франция уступает только трём сборным. Лидирует Бразилия с 246 мячами, далее идут Германия (243) и Аргентина (163). Французы закрепились сразу за этой тройкой, войдя в круг самых результативных команд турнира.

Мбаппе догнал Месси по результативности в плей-офф чемпионатов мира
Мбаппе догнал Месси по результативности в плей-офф чемпионатов мира

Напомним, Франция вышла в четвертьфинал чемпионата мира, обыграв Парагвай со счётом 1:0 в матче 1/8 финала. Килиан Мбаппе реализовал пенальти, назначенный после нарушения в штрафной площади на Дезире Дуэ с вмешательством системы VAR. Удар был направлен в нижний угол, вратарь среагировал в противоположную сторону. Следующий матч сборной Франции пройдёт против Марокко. Игра запланирована на 9 июля.

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Тимур Хингеев
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