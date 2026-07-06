Сенатор из Парагвая после поражения на ЧМ назвала Мбаппе «дикарём»

В Парагвае разгорелся скандал после матча 1/8 финала чемпионата мира: сенатор Селеста Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе после поражения своей сборной. Об этом она написала в своих соцсетях.

«Этот дикарь даже не научился писать. Вместо материнского молока он сосал кокосы, а самыми образованными существами, которых он когда-либо слышал, были шимпанзе», — указала она.

В её словах также прозвучали уничижительные оценки происхождения игрока и его поведения на поле, что вызвало резкую критику в соцсетях. Помимо этого, политик поставила под сомнение качество игры соперника, заявив, что команда, по её мнению, добилась результата во многом случайно. Отдельно она упомянула, что парагвайской сборной не хватило жёсткости в концовке встречи, что также стало частью её эмоциональной реакции на исход матча.

«Единственное, за что можно упрекнуть Парагвай — это за то, что в конце матча никто не дал ему пощёчину», — заключила она.

Ранее сообщалось, что после матча 1/8 финала чемпионата мира между Францией и Парагваем, завершившегося победой французов со счётом 1:0, в концовке встречи произошёл эпизод с участием Килиана Мбаппе и вратаря Орландо Хиля. Голкипер сборной Парагвая после финального свистка попытался подойти к капитану французской команды и пожать ему руку, однако тот прошёл мимо и не ответил на жест. На это Орландо Хиль отреагировал эмоционально: он бросил мяч в спину сопернику.