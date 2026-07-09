В Парагвае во время традиционного фестиваля Сан-Хуан сожгли чучело нападающего сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Поводом стала старая обида болельщиков после поражения национальной команды от французов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

В Парагвае сожгли чучело Мбаппе после поражения от Франции на ЧМ. Видео © Х / AlertesInfos

Чучело французского футболиста стало частью праздничного обряда, во время которого в Парагвае принято уничтожать символические фигуры людей, вызывающих негативные эмоции у жителей.

Килиану Мбаппе 27 лет. С 2024 года он выступает за мадридский «Реал», в составе которого выиграл Суперкубок Испании и Межконтинентальный кубок в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции нападающий стал чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром мирового первенства 2022 года. Ранее Мбаппе с пенальти забил победный мяч в ворота сборной Парагвая и вывел Францию в четвертьфинал чемпионата мира.

Также Life.ru сообщал, что парагвайский сенатор Селеста Амарилья оказалась в центре скандала после высказываний в адрес Мбаппе. Политик допустила оскорбительные комментарии о французском футболисте, после чего попыталась объяснить свои слова. На пресс-конференции Амарилья заявила, что выросла в обществе, где подобные высказывания считались нормой.