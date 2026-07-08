Сенатор Парагвая впутала геев* в скандал из-за своих нападок на «‎дикаря» Мбаппе

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья, которая оскорбила французского футболиста Килиана Мбаппе, назвав его «дикарём» и «уродливым», нашла странное оправдание своим словам. Она заявила на пресс-конференции перед журналистами, что выросла в обществе, «где геев* избивали», а подобные высказывания «были обычным делом».

«Это был промах, это модель поведения, которую я на самом деле ненавижу. Это то, что впитал человек, которому почти 62, который жив в мире, где били геев*. Я из того жёсткого поколения, где разведённую клеймили и так и называли — «разведёнка». И дети приличных женщин не должны были водится с детьми разведёнки. Я из того общества. Я меняюсь и строю новый мир, где мы сможем жить вместе спустя 60 лет», — сказала Амарилья.

Она также подчеркнула, что не собирается извиняться перед Мбаппе, поскольку он не извинился за то, что в ответ назвал её «презренной женщиной». При этом сенатор не уточнила, будет ли подавать в суд на знаменитого футболиста, как угрожала ранее.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.