Сенатор Парагвая впутала геев* в скандал из-за своих нападок на «дикаря» Мбаппе
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Парагвайский сенатор Селеста Амарилья, которая оскорбила французского футболиста Килиана Мбаппе, назвав его «дикарём» и «уродливым», нашла странное оправдание своим словам. Она заявила на пресс-конференции перед журналистами, что выросла в обществе, «где геев* избивали», а подобные высказывания «были обычным делом».
«Это был промах, это модель поведения, которую я на самом деле ненавижу. Это то, что впитал человек, которому почти 62, который жив в мире, где били геев*. Я из того жёсткого поколения, где разведённую клеймили и так и называли — «разведёнка». И дети приличных женщин не должны были водится с детьми разведёнки. Я из того общества. Я меняюсь и строю новый мир, где мы сможем жить вместе спустя 60 лет», — сказала Амарилья.
Она также подчеркнула, что не собирается извиняться перед Мбаппе, поскольку он не извинился за то, что в ответ назвал её «презренной женщиной». При этом сенатор не уточнила, будет ли подавать в суд на знаменитого футболиста, как угрожала ранее.
Скандал разгорелся после матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между Францией и Парагваем. Французская команда победила со счётом 1:0, а единственный гол с пенальти на 70-й минуте забил Мбаппе. После матча Амарилья резко высказалась о происхождении французского нападающего, назвав его «колонизированным камерунецем, который притворяется французом». Мбаппе ответил на слова сенатора, назвав её «презренной женщиной». А парламентарий принесла извинения, но заявила, что ждёт аналогичной реакции от футболиста и пригрозила подать на него в суд за «гендерное насилие». Макрон осудил расизм в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая.
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