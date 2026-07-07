Сенатор Парагвая угрожает отдать Мбаппе под суд за «гендерное насилие»

Парагвайский сенатор Селеста Амарилья потребовала от капитана сборной Франции Килиана Мбаппе публичных извинений. В противном случае она намерена подать на французского форварда в суд за «гендерное насилие». Конфликт начался после матча 1/8 финала чемпионата мира, где Франция обыграла Парагвай со счётом 1:0. Единственный гол забил Мбаппе, реализовав пенальти.

После игры Амарилья резко высказалась о футболисте в соцсети X. Она оскорбила нападающего и негативно упомянула его камерунское происхождение. Позднее Мбаппе ответил ей в своём аккаунте. Он назвал сенатора презренной женщиной, недостойной занимаемой должности.

Федерация футбола Франции после публикаций Амарильи обратилась в прокуратуру из-за расистских оскорблений в адрес игрока. Сама политик оправдалась тем, что писала посты на эмоциях и уже пожалела о выбранных словах. При этом она обвинила Мбаппе в унижении по половому признаку. Амарилья потребовала, чтобы футболист взял свои слова обратно и извинился. По её словам, иначе она готова подать на него в суд за «гендерное и политическое насилие».

«Теперь я требую, чтобы ты тоже взял свои слова обратно и принёс мне извинения. Я тоже не потерплю твоего насилия. Ты меня не знаешь, ты понятия не имеешь, кто я, и у тебя нет права говорить, что я — презренная женщина, недостойная той должности, которую я занимаю», — написала чиновница в соцсети.

Напомним, парагвайский сенатор Селеста Амарилья позволила себе оскорбительные замечания в адрес Мбаппе после того, как сборная Парагвая уступила Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Политик назвала французского нападающего «дикарём» и позволила уничижительные комментарии о его происхождении и поведении на поле. Помимо этого, она усомнилась в качестве игры соперника, заявив, что победа французов была случайной.