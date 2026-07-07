Макрон осудил расизм в адрес Мбаппе со стороны сенатора Парагвая

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Федерация футбола страны выступили в поддержку капитана сборной Килиана Мбаппе, которого оскорбила на расовой почве парагвайский сенатор Селеста Амарилья. Федерация подала заявление в прокуратуру, а Макрон выразил солидарность с игроком в соцсети X.

Французский президент назвал Мбаппе игроком, забившим гол против расизма. Он подчеркнул, что ответом на подобные высказывания должны стать ценности достоинства, уважения и братства.

«Ещё один гол от Мбаппе. На этот раз против расизма. Выражаю всю свою поддержку. Когда при помощи слов смешивают с грязью, отвечают наши ценности: достоинство, уважение, братство», — написал французский лидер в Х.

Федерация футбола Франции в своём официальном заявлении охарактеризовала высказывания парагвайского сенатора как отвратительные и неприемлемые. Организация подчеркнула, что эти слова являются преступными, подлежат осуждению и должны преследоваться по закону. В связи с этим федерация подала заявление в прокуратуру.

«Расистские высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи, направленные против Килиана Мбаппе, абсолютно отвратительны и неприемлемы. Эти высказывания являются преступными и подлежащими осуждению. Они должны преследоваться по закону здесь и везде. Федерация подает заявление в прокуратуру с целью судебного преследования», — говорится в сообщении федерации.

Ранее сообщалось, что сенатор Селеста Амарилья позволила себе оскорбительные замечания в адрес Мбаппе после того, как сборная Парагвая уступила Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Политик опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала французского нападающего «дикарём» и позволила уничижительные комментарии о его происхождении и поведении на поле. Помимо этого, она усомнилась в качестве игры соперника, заявив, что победа французов была случайной. Слова сенатора вызвали широкий общественный резонанс и критику в социальных сетях, после чего Амарилья добавила, что парагвайской команде не хватило жёсткости в концовке встречи.