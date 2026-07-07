МИД Парагвая осудил расистское заявление сенатора Амарильи в адрес Мбаппе

Министерство иностранных дел Парагвая осудило заявление сенатора Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Об этом сообщается в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Правительство Парагвая назвало слова сенатора противоречащими ценностям мирного сосуществования и уважения человеческого достоинства. В заявлении подчёркивается приверженность страны борьбе против расизма, ксенофобии и любых форм дискриминации. Ведомство также выразило солидарность с теми, кого могли затронуть эти высказывания, и подтвердило уважение к французскому народу.

«Слова сенатора Селесты Амарильи противоречат ценностям и принципам, которые вдохновляют на мирное сосуществование и уважение человеческого достоинства, которые продвигает наша страна. Правительство Парагвая подтверждает свою твёрдую приверженность поощрению прав человека, равенства и уважения между людьми, борьбе против расизма, ксенофобии, нетерпимости и любых проявлений ненависти или дискриминации. Оно также выражает свою солидарность с теми, кто, возможно, был затронут этими заявлениями, и вновь заявляет о своём уважении к французскому народу, с которым Парагвай поддерживает исторические отношения дружбы, сотрудничества и взаимопонимания», — говорится в сообщении.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года выступает за мадридский «Реал». Вместе с командой он стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он победил на чемпионате мира 2018 года в России и завоевал серебро первенства 2022 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что сенатор Селеста Амарилья резко высказалась в адрес Килиана Мбаппе после поражения сборной Парагвая в матче 1/8 финала чемпионата мира с Францией. В своих соцсетях она назвала французского нападающего «дикарём» и допустила уничижительные оценки его происхождения и поведения на поле. Слова политика вызвали резкую критику в соцсетях. Также она заявила, что парагвайской сборной не хватило жёсткости в концовке встречи, при то что южноамериканские игроки играли грязно и грубо.