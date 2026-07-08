Глава ФИФА Инфантино осудил сенатора-расистку из Парагвая за оскорбление Мбаппе

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино осудил высказывания сенатора Парагвая Селесты Амарильи в адрес капитана сборной Франции Килиана Мбаппе, которые вызвали скандал из-за расистского подтекста. Глава ФИФА заявил, что футбол должен оставаться пространством, где нет места дискриминации.

«Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех», — написал Инфантино.