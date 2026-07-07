В Париже расследуют оскорбления сенатора из Парагвая в адрес Мбаппе

Скандал вокруг Килиана Мбаппе вышел за пределы футбольного поля: прокуратура Парижа начала расследование в отношении сенатора Парагвая Селесты Амарильи. Поводом стали её высказывания после матча сборных Франции и Парагвая на чемпионате мира, которые во Франции расценили как расистские.

Как сообщает RMC Sport, дело возбуждено по статьям о публичном оскорблении и подстрекательстве к ненависти или насилию по признаку происхождения, национальности или расы. Если сенатора признают виновной, ей может грозить до года лишения свободы и штраф в размере 45 тысяч евро.

«Прокуратура возбудила дело по обвинению в публичном оскорблении, отягчающем тем, что оно совершено по причине происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии, реальной или предполагаемой, потерпевшего, а также по обвинению в публичном подстрекательстве к ненависти или насилию», — говорится в материалах расследования.

Поводом для разбирательства стало заявление Амарильи после встречи Франции и Парагвая, в которой Мбаппе забил единственный гол. Федерация футбола Франции обратилась в прокуратуру, назвав слова сенатора неприемлемыми, а сам футболист заявил, что она недостойна занимать свой пост.

Ситуацию также прокомментировали международные организации и политики. В ООН назвали высказывания сенатора «унизительными и отвратительными».

«Расистские и унизительные высказывания в адрес французского футболиста Килиана Мбаппе со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи отвратительны и, к сожалению, не единичны», — заявила представитель УВКПЧ ООН Тамин Аль-Хитан.

Мбаппе сейчас выступает за мадридский «Реал». В составе сборной Франции он стал чемпионом мира в 2018 году и серебряным призёром турнира в 2022-м.

Ранее Life.ru писал, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступил в поддержку Килиана Мбаппе после скандала с сенатором Парагвая. Французский президент назвал Мбаппе игроком, забившим гол против расизма. Он подчеркнул, что ответом на подобные высказывания должны стать ценности достоинства, уважения и братства.