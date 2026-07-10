Жители Линдисфарна ждут «мести» Норвегии в матче ЧМ-2026

Матч Англии и Норвегии в четвертьфинале ЧМ-2026 получил неожиданную историческую подводку. Жители острова Линдисфарн, также известного как Святой остров, заявили Daily Mail, что победа англичан над норвежцами стала бы своеобразной «местью» за нападение викингов более чем 1200-летней давности.

Линдисфарн у берегов Нортумберленда считается одним из символических мест начала эпохи викингов. В 793 году скандинавские налётчики атаковали местный монастырь, и это событие вошло в историю как одно из самых известных ранних нападений викингов на Британские острова.

Повод вспомнить древнюю резню дала сама сборная Норвегии. На нынешнем чемпионате мира команда активно использует образ «викинговского шика»: футболисты позировали в стилизованных образах, а Эрлинг Холанд появился на командной фотографии с длинными светлыми волосами.

Норвежский форвард стал главным лицом этой истории. На ЧМ-2026 Холанд уже превратился в одного из символов турнира, а после победы Норвегии над Бразилией вывел команду в первый в её истории четвертьфинал мирового первенства. Reuters отмечало, что вокруг сборной развернулась настоящая «викингомания».

Для Англии матч тоже получился не рядовым. Команда Томаса Тухеля вышла в четвертьфинал после победы над Мексикой со счётом 3:2, а Норвегия прошла Бразилию благодаря дублю Холанда. Встреча Англия — Норвегия должна пройти 11 июля в Майами.

Британская пресса уже превратила игру в отдельный сюжет: с одной стороны — английская сборная, с другой — норвежцы в образе футбольных викингов. Для жителей Линдисфарна такая афиша стала почти готовой легендой: спустя века после набега теперь отомстить можно хотя бы на футбольном поле.

При этом за пределами шуток у Англии будет вполне современная проблема — как остановить Холанда. Норвегия уже выбила Бразилию и подходит к матчу в статусе одной из главных сенсаций турнира.