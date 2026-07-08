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8 июля, 10:50

Кости короля — крушителя викингов Альфреда нашли перед игрой Англии с Норвегией

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Останки короля Альфреда Великого, известного тем, что он разгромил тысячи викингов и спас Англию в 878 году, могли быть найдены под автостоянкой в Винчестере, графство Хэмпшир. Об этом заявил историк Грэм Филлипс, который искал место захоронения монарха на протяжении 13 лет.

Поиски останков монарха продолжаются на протяжении почти 5 веков. Альфред умер в 899 году, его кости неоднократно перемещали из-за строительства и перестроек после роспуска монастырей, а аббатство Хайд, где он был захоронен, и вовсе снесли в XVI веке. Тогда оригинальная могила «‎крушителя викингов» была утеряна. В 1866 году уже проводились раскопки, но найденные кости, которые приписывали королю Альфреду Великому, оказались более поздними.

«Я на 100% уверен, что кости находились на месте автостоянки, и я уверен, что они находятся там и сейчас. Возможно, мы наконец-то нашли останки Альфреда, так что это знак того, что мы можем выиграть чемпионат мира?» — сказал Филлипс The Sun.

Открытие произошло за несколько дней до четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Англией и Норвегией, который состоится в Майами. Филлипс назвал находку «добрым знаком» для английской сборной.

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Ранее норвежцы впервые в истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира, сенсационно обыграв пятикратных чемпионов со счётом 2:1. Радость от победы вместе с фанатами разделил и кронпринц Норвегии Хокон. Норвегия поспорит за выход в полуфинал с Англией 11 июля в Майами.

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Александра Мышляева
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