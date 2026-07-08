Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

На чемпионате мира по футболу определились все участники четвертьфинала. Во вторник сборные провели последние матчи стадии 1/8 финала турнира. Последними путь в следующую стадию проложили швейцарцы. Они переиграли колумбийцев в серии пенальти со счётом 4:3. Теперь швейцарская команда сразится с действующим чемпионом мира сборной Аргентины.

Результаты игр сформировали следующие четвертьфинальные пары. Сборная Франции встретится с командой Марокко 9 июля в Бостоне. Испания сыграет против Бельгии 10 июля в Лос-Анджелесе. Норвегия поспорит за выход в полуфинал с Англией 11 июля в Майами. Аргентина и Швейцария проведут свой матч 11 июля в Канзас-Сити.

Швейцарцы вышли в четвертьфинал мирового первенства в четвёртый раз за всю историю. Предыдущий такой успех случился 72 года назад. Команда играла на этой стадии турниров 1934, 1938 и 1954 годов. Тогда швейцарцы дальше не проходили. На трёх последних чемпионатах мира они завершали борьбу именно на этапе 1/8 финала. Теперь они преодолели этот барьер.