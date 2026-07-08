Швейцария обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ впервые за 72 года

Сборная Швейцарии пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Команда обыграла национальную сборную Колумбии в матче 1/8 финала. Поединок прошел в Ванкувере. Основное и дополнительное время не выявило победителя и завершилось нулевой ничьей. Точнее в серии пенальти оказались швейцарцы. Они забили четыре мяча из четырёх и победили со счётом 4 — 3.

На скамейке запасных колумбийцев сидел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Форвард получил травму в предыдущей игре и выбыл до конца турнира. Швейцарскую команду возглавляет Мурат Якин. Он ранее тренировал московский «Спартак».

Швейцарцы вышли в четвертьфинал мирового первенства в четвёртый раз за всю историю. Предыдущий такой успех случился 72 года назад. Команда играла на этой стадии турниров 1934, 1938 и 1954 годов. Тогда швейцарцы дальше не проходили. На трёх последних чемпионатах мира они завершали борьбу именно на этапе 1/8 финала. Теперь они преодолели этот барьер.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют с действующим чемпионом мира сборной Аргентины. Аргентинцы ранее обыграли команду Египта со счётом 3 — 2. Нынешний чемпионат мира принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые участвуют 48 команд. Мировое первенство завершится 19 июля.