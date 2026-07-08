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7 июля, 21:25

ФИФА отстранила двух сотрудников Федерации футбола США перед матчем с Бельгией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / interactiond3sign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / interactiond3sign

Перед важнейшим матчем чемпионата мира сборная США столкнулась с неожиданным кадровым скандалом. Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила двух сотрудников Федерации футбола США незадолго до встречи 1/8 финала с командой Бельгии, сообщает Front Office Sports.

Под санкции попали менеджер национальной команды Сэм Запатка и вице-президент Федерации футбола США по безопасности Фрэнк Пэннелл. Причины решения официально не раскрываются: американская сторона подтвердила факт отстранения, но направила все вопросы в адрес ФИФА, где ситуацию комментировать отказались.

По информации издания, одной из возможных причин могла стать ситуация вокруг нападающего Фоларина Балогана. Ранее организация временно сняла его одноматчевую дисквалификацию после удаления в игре с Боснией и Герцеговиной, что позволило футболисту выйти против Бельгии.

Впрочем, прямой связи между этими событиями пока не подтверждено. Несмотря на возможность участия Балогана, сборная США уступила бельгийцам со счётом 1:4 и завершила выступление на турнире.

Запатка работает в Федерации футбола США около 11 лет и прошёл путь от координатора национальных сборных до менеджера команды. Пэннелл ранее служил в Секретной службе США и ЦРУ, а затем занимался вопросами безопасности в частном секторе.

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Ранее Life.ru писал, что ФИФА может обсудить возвращение российских команд на международные турниры. Вопрос о снятии ограничений может быть рассмотрен после позиции Международного олимпийского комитета, выступившего за прекращение санкций против российских спортсменов. Теперь возможное возвращение России в мировой футбол зависит от решения руководства Международной федерации.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Юния Ларсон
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