Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 20:56

ФИФА обсудит возвращение российских команд на турниры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoField

Российский футбол может вернуться на международную арену: ФИФА в ближайшее время намерена обсудить возможное снятие ограничений с российских команд. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

По данным издания, решение о начале обсуждения связано с позицией Международного олимпийского комитета, который выступил за прекращение санкций в отношении российских спортсменов в разных видах спорта. Теперь вопрос о допуске отечественных футбольных команд может перейти на уровень Международной федерации.

МОК не будет проводить мероприятия в России
МОК не будет проводить мероприятия в России

Ранее Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В заявлении организации подчеркивается, что решение стало результатом детальной проработки вопроса юридической комиссией МОК. Констатируется, что в составе ОКР теперь отсутствуют региональные спортивные структуры, действующие на территориях, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета Украины.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • fifa
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar