МОК не будет проводить мероприятия в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart
Международный олимпийский комитет заявил, что не будет организовывать мероприятия в России и приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц, сообщается на сайте организации. При этом в МОК подчеркнули, что решение о проведении соревнований в России, приглашении чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики каждая международная федерация принимает на своё усмотрение.
«МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и не будет приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц», — говорится в сообщении.
Напомним, МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Однако вопрос о присутствии под флагом РФ на Олимпиаде-2028 решится позднее.
Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.