Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 18:52

МОК не будет проводить мероприятия в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Richard Juilliart

Международный олимпийский комитет заявил, что не будет организовывать мероприятия в России и приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц, сообщается на сайте организации. При этом в МОК подчеркнули, что решение о проведении соревнований в России, приглашении чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики каждая международная федерация принимает на своё усмотрение.

«МОК не будет организовывать мероприятия под эгидой организации в России и не будет приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц», — говорится в сообщении.

Захарова: Здравый смысл победил после решения по Олимпийскому комитету России
Захарова: Здравый смысл победил после решения по Олимпийскому комитету России

Напомним, МОК внезапно решил, что спортсменов «нельзя ограничивать из-за действий их властей», и временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Это означает отмену рекомендации по ограничениям для российских спортсменов. Однако вопрос о присутствии под флагом РФ на Олимпиаде-2028 решится позднее.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Международный олимпийский комитет (МОК)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar