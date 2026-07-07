МОК не будет проводить мероприятия в России

Международный олимпийский комитет заявил, что не будет организовывать мероприятия в России и приглашать на них российских государственных или иных должностных лиц, сообщается на сайте организации. При этом в МОК подчеркнули, что решение о проведении соревнований в России, приглашении чиновников, а также о разрешении демонстрации российской символики каждая международная федерация принимает на своё усмотрение.