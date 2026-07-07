Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 14:56

МОК позднее решит, выступит ли Россия под флагом на Олимпиаде-2028

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Международный олимпийский комитет отложил решение по вопросу демонстрации российских государственных символов — флага, гимна и других атрибутов — на Олимпийских играх, пообещав вернуться к нему в надлежащее время. Об этом официально проинформировала пресс-служба организации.

При этом в МОК подчеркнули, что, несмотря на отмену рекомендаций о санкциях в отношении российского спорта, комитет сохраняет ряд ограничений. В частности, под эгидой МОК на территории России не будут проводиться никакие мероприятия, равно как и российские государственные чиновники не получат приглашений на события, организуемые комитетом.

Последний полноценный выезд российской сборной под триколором состоялся в 2016 году. В Рио-де-Жанейро команда взяла 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей, заняв в итоговой таблице четвертое место. Последующие циклы прошли под знаком ограничений. На Играх 2018 года в Пхёнчхане делегация выступала строго в нейтральном статусе, без какой-либо связи с государственной атрибутикой.

Дегтярёв заявил, что решение МОК ускорит возвращение России на мировую арену
Дегтярёв заявил, что решение МОК ускорит возвращение России на мировую арену

Состязания в Токио атлеты провели под аббревиатурой ОКР, а на турниры в Париже и Милане с Кортиной-д’Ампеццо заявились уже как индивидуальные нейтральные спортсмены.

XXXIV летние Олимпийские игры пройдут с 14 по 30 июля 2027 года в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Михаил Дегтярев
  • Минспорт РФ
  • Олимпийский комитет России (ОКР)
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar