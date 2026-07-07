МОК позднее решит, выступит ли Россия под флагом на Олимпиаде-2028

Международный олимпийский комитет отложил решение по вопросу демонстрации российских государственных символов — флага, гимна и других атрибутов — на Олимпийских играх, пообещав вернуться к нему в надлежащее время. Об этом официально проинформировала пресс-служба организации.

При этом в МОК подчеркнули, что, несмотря на отмену рекомендаций о санкциях в отношении российского спорта, комитет сохраняет ряд ограничений. В частности, под эгидой МОК на территории России не будут проводиться никакие мероприятия, равно как и российские государственные чиновники не получат приглашений на события, организуемые комитетом.

Последний полноценный выезд российской сборной под триколором состоялся в 2016 году. В Рио-де-Жанейро команда взяла 19 золотых, 17 серебряных и 19 бронзовых медалей, заняв в итоговой таблице четвертое место. Последующие циклы прошли под знаком ограничений. На Играх 2018 года в Пхёнчхане делегация выступала строго в нейтральном статусе, без какой-либо связи с государственной атрибутикой.

Состязания в Токио атлеты провели под аббревиатурой ОКР, а на турниры в Париже и Милане с Кортиной-д’Ампеццо заявились уже как индивидуальные нейтральные спортсмены.

XXXIV летние Олимпийские игры пройдут с 14 по 30 июля 2027 года в американском Лос-Анджелесе (штат Калифорния).