Дегтярёв заявил, что решение МОК ускорит возвращение России на мировую арену

Министр спорта и председатель Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярёв прокомментировал решение Международного олимпийского комитета снять ограничения с российских спортсменов. По его словам, это должно ускорить возвращение наших атлетов на международную арену.

Руководящий орган МОК аннулировал собственное постановление от 28 марта 2023 года. В том документе содержались рекомендации по допуску атлетов исключительно в нейтральном статусе, а также запрет на командные дисциплины. Теперь сняты все проверки на соответствие критериям нейтральности. Более того, комитет отменил эмбарго на проведение международных стартов на территории нашей страны. На первом этапе контроль за допинг-тестированием возвращающихся спортсменов будет осуществлять ITA. Это временная мера до финала процесса переаттестации РУСАДА, который уже активно идёт.

По словам министра Дегтярёва, прогресс стал результатом системной правовой и дипломатической деятельности. Достигнутые договорённости открывают путь всем международным федерациям для полного возвращения россиян.

Глава ведомства подчеркнул, что работа по восстановлению единства мирового спорта ведётся по прямому указанию президента Владимира Путина. Позитивная динамика заметна уже сейчас: свыше 20 федераций допускают юниоров с флагом и гимном, а еще 10 открыли доступ взрослым без ограничений.

Нынешний вердикт МОК призван значительно ускорить эту тенденцию. Спортсменам предстоит готовиться к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Сенегале под национальным триколором.

Далее последует квалификация к летней Олимпиаде 2028 года в США. По словам Дегтярёва, предстоит серьёзная работа по внедрению новых норм, но главное уже сделано: комитет послал миру четкий сигнал о том, что спорт должен существовать вне политики.

Напомним, ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.Санкции против ОКР были введены в октябре 2023 года из-за включения в его состав организаций из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что сочли «нарушением Олимпийской хартии».