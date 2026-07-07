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Регион
7 июля, 14:39

МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Об этом говорится в пресс-релизе огранизации.

Также МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

В заявлении организации подчеркивается, что решение стало результатом детальной проработки вопроса юридической комиссией МОК. Констатируется, что в составе ОКР теперь отсутствуют региональные спортивные структуры, действующие на территориях, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета Украины.

Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл санкции против Олимпийского комитета России (ОКР) в октябре 2023 года, приостановив его членство из-за включения в состав ОКР региональных спортивных организаций с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что было расценено как нарушение Олимпийской хартии и «территориальной целостности Национального олимпийского комитета Украины». До этого, в ответ на СВО, МОК рекомендовал международным федерациям отстранять российских и белорусских спортсменов, а позже, в марте 2023 года, утвердил условия их допуска к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки СВО и контрактов с силовыми структурами, что лишило ОКР права на представительство, финансирование и проведение международных событий.

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Никита Никонов
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