МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) ввёл санкции против Олимпийского комитета России (ОКР) в октябре 2023 года, приостановив его членство из-за включения в состав ОКР региональных спортивных организаций с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, что было расценено как нарушение Олимпийской хартии и «территориальной целостности Национального олимпийского комитета Украины». До этого, в ответ на СВО, МОК рекомендовал международным федерациям отстранять российских и белорусских спортсменов, а позже, в марте 2023 года, утвердил условия их допуска к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе при отсутствии активной поддержки СВО и контрактов с силовыми структурами, что лишило ОКР права на представительство, финансирование и проведение международных событий.