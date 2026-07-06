У Эстонии отобрали ЧЕ по стрельбе из-за нежелания пускать россиян

Чемпионат Европы по стрельбе из пневматического оружия перенесли из Таллина в Гранаду из-за нежелания Эстонии пускать россиян и белорусов. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на местный стрелковый союз.

На официальном сайте Европейской стрелковой конфедерации хозяином чемпионата уже значится Испания. Мероприятие запланировано на период с 3 по 9 марта.

В конфедерации пояснили, что эти старты выполняют роль квалификации к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе и Европейским играм того же года. По этой причине на площадку обязаны допустить всех претендентов, обладающих правом участия, отказывать никому нельзя.

Ранее эстонская сторона выступала против присутствия атлетов из России и Белоруссии. Однако Международная федерация спортивной стрельбы разрешает им выступать на своих соревнованиях, но только в нейтральном индивидуальном статусе.

А в январе Эстония лишилась права проведения чемпионата Европы по фехтованию. Решение об этом официально приняла FIE из-за отказа местных властей гарантировать въезд российским и белорусским спортсменам.