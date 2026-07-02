Россия отказалась от этапа Кубка мира по прыжкам на батуте из-за запрета на флаг

Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира, который пройдёт в Португалии. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Главный тренер команды Алексей Рыжков рассказал, что спортсмены готовились к соревнованиям, однако организаторы уведомили о невозможности обеспечить их выступление с российским флагом и гимном из-за позиции местных властей.

По его словам, участникам предложили выйти на старт только в нейтральном статусе. В связи с тем, что решение Международной федерации гимнастики о допуске с национальной символикой не исполняется, команда решила отказаться от поездки.

Четвёртый этап Кубка мира по прыжкам на батуте состоится 4–5 июля в португальской Коимбре.

Напомним, 17 мая 2026 года Исполком World Gymnastics снял все ограничения и вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях под государственным флагом и с национальным гимном.