Россия возвращается! Гимнастов РФ допустили к турнирам с флагом и гимном



18 мая, 06:11

​World Gymnastics допустила российских гимнастов до турниров с флагом и гимном

Ангелина Мельникова. Обложка © ТАСС / Zuma

Исполком World Gymnastics допустил российских спортсменов к международным стартам под национальным флагом и с гимном. Такое постановление приняли 17 мая 2026 года в Шарм-эль-Шейхе, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Восстановление в правах касается всех пяти дисциплин, которые курирует ФГР. В перечень вошли спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, акробатика и аэробика.

Глава российской организации Олег Белозёров назвал это шагом к укреплению единства мирового сообщества и защите интересов атлетов. «Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта», — подчеркнул он.

Первыми обновлённый статус опробуют акробаты. Они выйдут на ковёр под триколором на этапах Кубка мира в Болгарии и Азербайджане. Соревнования пройдут с 29 по 31 мая, а также с 5 по 7 и с 19 по 21 июня.

График возвращения расписан и для представителей других направлений. Аэробисты выступят на Кубке мира в Азербайджане и Китае, а позже — на первенстве и чемпионате мира в Испании в сентябре.

Батутистов ждут в Швейцарии в конце июня и в Португалии в начале июля. Спортсменки по художественной гимнастике заявлены на Кубок вызова в Румынии, этап в Милане и чемпионат мира в Германии. Спортивные гимнасты завершат цикл выступлением на мировом первенстве в Нидерландах в октябре.

Никита Никонов
