Российским борцам вернули право выступать на мировых турнирах с флагом и гимном
ТАСС / EPA / ANDRZEJ LANGE
Российские и белорусские борцы всех возрастов и уровней снова смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран и с национальными гимнами, введённые ранее ограничения отменены. Такое решение приняло бюро Объединённого мира борьбы (UWW).
«Согласно обновлённым правилам участия, борцы из Белоруссии и России будут выступать под флагами своих стран на всех возрастных уровнях, включая взрослую категорию. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть нанесены аббревиатуры RUS и BLR, а национальные гимны обеих стран будут исполняться во время церемоний награждения на соревнованиях UWW, если их борцы завоюют золотые медали или команда выиграет чемпионат», — говорится в заявлении бюро.
Министр спорта России Михаил Дягтерёв назвал это событие важным — особенно с учётом того, что наши борцы традиционно привозят с крупных турниров множество медалей. Он поздравил как спортсменов, так и болельщиков. Вместе с тем Дягтерёв подчеркнул, что снятие ограничений с российских борцов стало возможно благодаря президенту РФ Владимиру Путину.
UWW управляет тремя олимпийскими дисциплинами: вольной, греко-римской и женской борьбой. На Играх 2028 года в этих видах разыграют 18 комплектов медалей.
Эта федерация стала четвёртой олимпийской, которая вернула россиян к выступлениям без ограничений. Ранее аналогичные решения приняли Международные федерации дзюдо (15 комплектов медалей на Играх-2028), тхэквондо (8) и водных видов спорта (55) — самой медалеёмкой на Олимпиадах. А UWW в январе допустил российских борцов до 24 лет до соревнований с флагом и гимном. С начала 2026 года гимн России прозвучал на международных соревнованиях уже 42 раза, а наши спортсмены суммарно завоевали 101 медаль. Возвращение в полноценном статусе идёт постепенно, по мере снятия дискриминационных ограничений. Под национальным флагом выступили 122 атлета на семи турнирах. В копилке сборной 42 золотых, 28 серебряных и 31 бронзовая награда.
