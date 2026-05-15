Российские и белорусские борцы всех возрастов и уровней снова смогут выступать на международных турнирах под флагами своих стран и с национальными гимнами, введённые ранее ограничения отменены. Такое решение приняло бюро Объединённого мира борьбы (UWW).

«Согласно обновлённым правилам участия, борцы из Белоруссии и России будут выступать под флагами своих стран на всех возрастных уровнях, включая взрослую категорию. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть нанесены аббревиатуры RUS и BLR, а национальные гимны обеих стран будут исполняться во время церемоний награждения на соревнованиях UWW, если их борцы завоюют золотые медали или команда выиграет чемпионат», — говорится в заявлении бюро.

Министр спорта России Михаил Дягтерёв назвал это событие важным — особенно с учётом того, что наши борцы традиционно привозят с крупных турниров множество медалей. Он поздравил как спортсменов, так и болельщиков. Вместе с тем Дягтерёв подчеркнул, что снятие ограничений с российских борцов стало возможно благодаря президенту РФ Владимиру Путину.

UWW управляет тремя олимпийскими дисциплинами: вольной, греко-римской и женской борьбой. На Играх 2028 года в этих видах разыграют 18 комплектов медалей.